Краевые власти нашли инвестора для достройки дома на улице Панфиловцев

Строительство трех многоквартирных жилых домов на улице Панфиловцев в Южном микрорайоне Хабаровска началось еще в 2015 году, но позже было остановлено. В 2025 году этот «долгострой» попал в краевой Единый реестр проблемных объектов и получил своего конкурсного управляющего. После этого им занялись специалисты краевого Минстроя. Изначально они рассматривали два варианта решения проблемы: выплата денежных компенсаций 271 дольщику или достройка дома за счет краевого бюджета. Но в итоге краевые власти смогли найти инвестора, который должен достроить этот дом за свой счет и выдать дольщикам квартиры, а взамен он бесплатно получит земельный участок для строительства другого объекта. Также в Хабаровске сейчас есть еще несколько проблемных объектов — это ЖК «Ленинградский» (право на его достройку передано краевому Фонду по защите прав дольщиков), автостоянка на улице Кавказской (сейчас идет обследование этого здания, после чего будет принято решение по его дальнейшей судьбе) и дом на улице Флегонтова (для его достройки тоже ищут инвестора). Кроме того, уже удалось возобновить строительство ЖСК «Семейный» на улице Кулибина с применением эскроу-счетов.