Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники выманили у жителей Хабаровского края более 50 тысяч рублей

В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных к преступлениям.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Бикинского муниципального округа зафиксировала два эпизода интернет мошенничества. В результате противоправных действий 36 летний местный житель и 45 летняя женщина потеряли свои сбережения, сообщает официальный канал «Полиция Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В первом случае мужчина искал запчасть для автомобиля на специализированном сайте. Вечером того же дня с ним вышел на связь неизвестный, сообщивший о наличии детали и назвавший стоимость свыше 33 тысяч рублей вместе с доставкой. После перехода по присланной ссылке гражданин совершил платёж, а злоумышленник сразу удалил переписку и перестал отвечать. Во втором случае 45 летней жительнице в мессенджере пришло СМС с неизвестного номера: в нём предлагалось приобрести товары по большой скидке, а также была размещена ссылка на сайт для заказа. Женщина прошла по ссылке, зарегистрировалась, выбрала товары на сумму более 19 тысяч рублей и перечислила средства на счёт мошенника.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по указанным фактам. В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных к преступлениям.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru