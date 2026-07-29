Мошенники выманили у жителей Хабаровского края более 50 тысяч рублей

В первом случае мужчина искал запчасть для автомобиля на специализированном сайте. Вечером того же дня с ним вышел на связь неизвестный, сообщивший о наличии детали и назвавший стоимость свыше 33 тысяч рублей вместе с доставкой. После перехода по присланной ссылке гражданин совершил платёж, а злоумышленник сразу удалил переписку и перестал отвечать. Во втором случае 45 летней жительнице в мессенджере пришло СМС с неизвестного номера: в нём предлагалось приобрести товары по большой скидке, а также была размещена ссылка на сайт для заказа. Женщина прошла по ссылке, зарегистрировалась, выбрала товары на сумму более 19 тысяч рублей и перечислила средства на счёт мошенника.