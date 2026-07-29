Поставят крест: как может пройти церемония прощания с семьей Усольцевых

«Если родственники хотят соблюсти христианские традиции и получить место, куда можно прийти, я бы предложила провести церемонию отпевания. Можно заказать панихиду, батюшка отпоет человека, даже если останков нет. А как быть с могилой? В моей практике были случаи, когда люди заказывали памятники или мемориальные плиты пропавшим без вести и устанавливали их на могилы родственников — например, матери или отца. Они говорили: “Мы хотим куда-то прийти, хотим помянуть”. Это законом не запрещается, по крайней мере, у нас в Севастополе, если ответственные за захоронение не против. В других городах могут быть свои регламенты смотрителей кладбищ», — отметила специалист.