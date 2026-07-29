Поставят крест: как может пройти церемония прощания с семьей Усольцевых

В случае официального признания пропавших без вести Усольцевых погибшими, родственники, при желании, смогут установить памятник для них на могиле близких, однако провести полноценную церемонию захоронения или кремации без останков практически невозможно. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявила специалист по благоустройству похорон, церемониймейстер Татьяна Федотова.
Напомним, семья Сергея и Ирины Усольцевых с пятилетней дочерью Ариной пропала в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. У начала маршрута в Кутурчинском Белогорье нашли их автомобиль, однако больше никаких следов — ни вещей, ни останков — обнаружить не удалось. Поиски результата не дали. В марте 2026 года суд мог объявить Усольцевых умершими до обнаружения тел.
«Понимаете, в чем вопрос. Тут ситуация такая, что нечего хоронить: где останки? Похороны — это останки, могила — это могила, которая содержит останки. Если нет даже малой частички, костных фрагментов, которые можно было бы идентифицировать по ДНК, то оснований для церемонии погребения просто нет. С чем прощаться? С вещами умершего? Это весьма специфический вопрос», — сказала Федотова.
Тем не менее, родственники не обязаны оставаться без места для поминовения. Как только суд официально признает человека умершим и выдаст свидетельство о смерти, основным цивилизованным выходом становится церковное отпевание и символическое захоронение на родовом участке.
«Если родственники хотят соблюсти христианские традиции и получить место, куда можно прийти, я бы предложила провести церемонию отпевания. Можно заказать панихиду, батюшка отпоет человека, даже если останков нет. А как быть с могилой? В моей практике были случаи, когда люди заказывали памятники или мемориальные плиты пропавшим без вести и устанавливали их на могилы родственников — например, матери или отца. Они говорили: “Мы хотим куда-то прийти, хотим помянуть”. Это законом не запрещается, по крайней мере, у нас в Севастополе, если ответственные за захоронение не против. В других городах могут быть свои регламенты смотрителей кладбищ», — отметила специалист.
А вот идею провести символическую кремацию пустого гроба с личными вещами, по словам Федотовой, реализовать не удастся.
«Я уточняла в крематории, могут ли они принять пустой гроб, даже если мы положим туда личные вещи погибших и предоставим свидетельство о смерти. Ответ был четким: нет тела — нет дела. В крематории не возьмутся сжигать пустой гроб, у них должно быть хоть какое-то подтверждение, что там частицы человека. Так что, к сожалению, на моей памяти и по опыту коллег в других городах, хоронить пустые гробы никто не берется», — резюмировала Федотова.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что признание пропавших Усольцевых погибшими позволит их родственникам вступить в наследство.