В Красноярском крае участники СВО могут посещать спортивные объекты по QR-коду

Участники специальной военной операции по линии Минобороны России могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода для бесплатного посещения государственных и муниципальных спортивных учреждений. Электронный сервис, заменяющий бумажную справку, запущен Минцифры России с целью упростить доступ к льготам. Получить QR-код можно в приложении «Госуслуги», для этого понадобится подтвержденная учетная запись. Там надо зайти в раздел «Услуги», выбрать вкладку «Справки и выписки», затем — пункт «QR‑код для подтверждения статуса участника СВО» и нажать «Получить QR‑код». Он будет действовать пять минут, при необходимости его следует обновить вышеуказанным способом. Если система не найдет данные участника СВО, приложение подскажет, как оформить справку. В случае успешного получения QR-кода его предъявляют сотруднику спортивного учреждения в приложении «Госуслуги» либо в виде скриншота, его подлинность проверят через сервис «Госскан». Обычно проверка занимает несколько секунд. Возможность использования QR-кода необходимо уточнять в каждом конкретном учреждении спорта. Услуга, например, предоставляется на спортивных объектах Красноярска, таких как «Платинум Арена Красноярск», «Кристалл арена», «Арена. Север», академия биатлона, стадион «Локомотив», в территориях края — в физкультурно-спортивных центрах «Надежда» (Сосновоборск), «Южный» (Минусинск) и «Енисей» (Лесосибирск), бассейне «ОКЕАНиЯ» (Минусинск), физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» (Канск) и других. Добавим, что этот электронный сервис распространяется на участников СВО только по линии Минобороны России, а члены их семей для подтверждения своего статуса должны предоставлять бумажную справку.