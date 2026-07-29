Два жителя Бикинского муниципального округа стали жертвами интернет-мошенников

В первом случае мужчина хотел заказать деталь для машины на сайте и заполнил форму. Позднее ему написал неизвестный и рассказал, что деталь есть в наличии и ее стоимость вместе с доставкой составит 33 тысячи рублей. Заявитель совершил платеж по предоставленной ему ссылке, после чего лжепродавец удалил переписку и перестал выходить на связь. Второй жертвой стала женщина, которой в мессенджере пришло сообщение с предложением приобрести товары по скидке и ссылкой на сайт с предлагаемой продукцией. Женщина перешла по ссылке, зарегистрировалась на сайте, выбрала товары на сумму более 19 тысяч рублей и перевела средства на указанный мошенником счет. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищет полиция.