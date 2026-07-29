Почти 1 млн рублей выплатили педагогам по требованию прокуратуры в Ванинском районе

Прокуратура Ванинского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в местных образовательных учреждениях. Выяснилось, что педагогам начисляли зарплату без учета стимулирующих и компенсационных выплат. В итоге учителя получали меньше положенного. После вмешательства надзорного ведомства учреждения провели перерасчет. 11 педагогическим работникам выплатили недополученные суммы — всего 977 тысяч рублей. Все обязательства перед педагогами теперь выполнены. Прокуратура продолжает следить за соблюдением трудовых прав в районе.