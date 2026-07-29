Двое бикинцев потеряли десятки тысяч, пытаясь купить товары онлайн

Другой жертвой стала 45-летняя жительница округа. Ей пришло сообщение с предложением приобрести товары с большой скидкой, после чего женщина зарегистрировалась на указанном сайте и перевела за выбранные покупки более 19 тысяч рублей. После оплаты связь с продавцом также оборвалась.