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Двое бикинцев потеряли десятки тысяч, пытаясь купить товары онлайн

В первом случае 36-летний мужчина оставил заявку на сайте автозапчастей; другой жертвой стала 45-летняя жительница округа, которое поступило предложение об огромной скидке.

В Бикинском округе двое местных жителей лишились более 52 тысяч рублей, пытаясь купить автозапчасть и товары со скидкой. После переводов продавцы исчезли, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

В первом случае 36-летний мужчина оставил заявку на сайте автозапчастей. Вскоре с ним связался незнакомец, сообщил, что нужная деталь есть в наличии, и запросил за неё вместе с доставкой более 33 тысяч рублей.

Покупатель перешёл по присланной ссылке и оплатил заказ, однако сразу после этого лжепродавец удалил переписку и перестал отвечать. Обещанную запчасть мужчина так и не получил.

Другой жертвой стала 45-летняя жительница округа. Ей пришло сообщение с предложением приобрести товары с большой скидкой, после чего женщина зарегистрировалась на указанном сайте и перевела за выбранные покупки более 19 тысяч рублей. После оплаты связь с продавцом также оборвалась.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.