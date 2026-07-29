Роспотребнадзор признал непригодными для купания еще 29 водоёмов в Иркутской области

Среди объектов — озёра Аляты (Аларский район) и Александровское (Боханский район), Братское водохранилище в Балаганском, Нукутском и Черемховском районах, а также в районе санатория «Братское взморье». В списке — реки Заларинка, Анга, Акульшетка, Белая, Олха, Еловка, Иркут, Ушаковка, пруды в Усольском районе и в Усолье-Сибирском, городской пруд в Усолье-Сибирском, а также акватории озера Байкал в районе мыса Камыши и Ангары у ледокола «Ангара» и ниже сбросов канализационных очистных сооружений.