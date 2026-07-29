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Роспотребнадзор признал непригодными для купания еще 29 водоёмов в Иркутской области

В перечень вошли водоёмы в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, а также в нескольких районах региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 июля. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области опубликовало результаты исследований качества воды в водоёмах, расположенных в границах населённых пунктов Иркутской области. В 29 точках выявлены нарушения по микробиологическим показателям.

Среди объектов — озёра Аляты (Аларский район) и Александровское (Боханский район), Братское водохранилище в Балаганском, Нукутском и Черемховском районах, а также в районе санатория «Братское взморье». В списке — реки Заларинка, Анга, Акульшетка, Белая, Олха, Еловка, Иркут, Ушаковка, пруды в Усольском районе и в Усолье-Сибирском, городской пруд в Усолье-Сибирском, а также акватории озера Байкал в районе мыса Камыши и Ангары у ледокола «Ангара» и ниже сбросов канализационных очистных сооружений.

Всего в перечень вошли водоёмы в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, а также в Аларском, Балаганском, Заларинском, Нукутском, Ольхонском, Тайшетском, Усольском, Черемховском, Шелеховском и Боханском районах.

Напомним, что несоответствие качества воды санитарным нормам делает её использование для купания и отдыха фактором риска для здоровья. На сегодняшний день ни одно место в регионе не имеет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии правилам безопасного использования. Официально разрешённых пляжей в Иркутской области нет.

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