Роспотребнадзор признал непригодными для купания еще 29 водоёмов в Иркутской области

IrkutskMedia, 29 июля. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области опубликовало результаты исследований качества воды в водоёмах, расположенных в границах населённых пунктов Иркутской области. В 29 точках выявлены нарушения по микробиологическим показателям.
Среди объектов — озёра Аляты (Аларский район) и Александровское (Боханский район), Братское водохранилище в Балаганском, Нукутском и Черемховском районах, а также в районе санатория «Братское взморье». В списке — реки Заларинка, Анга, Акульшетка, Белая, Олха, Еловка, Иркут, Ушаковка, пруды в Усольском районе и в Усолье-Сибирском, городской пруд в Усолье-Сибирском, а также акватории озера Байкал в районе мыса Камыши и Ангары у ледокола «Ангара» и ниже сбросов канализационных очистных сооружений.
Всего в перечень вошли водоёмы в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, а также в Аларском, Балаганском, Заларинском, Нукутском, Ольхонском, Тайшетском, Усольском, Черемховском, Шелеховском и Боханском районах.
Напомним, что несоответствие качества воды санитарным нормам делает её использование для купания и отдыха фактором риска для здоровья. На сегодняшний день ни одно место в регионе не имеет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии правилам безопасного использования. Официально разрешённых пляжей в Иркутской области нет.