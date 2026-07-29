В детском лагере под Новосибирском закрыли смену после массового заболевания

Досрочно пришлось завершить смену в детском лагере в Новосибирской области. Такое решение принял Роспортебнадзор после того, как несколько детей пожаловались на высокую температуру, слабость, сыпь и рвоту. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мы обязаны досрочно завершить третью летнюю смену для старшей дружины», — сказано в релизе Роспотребнадзора.
Кроме того, проверку сообщений о массовом заболевании подростков начал Следственный комитет.
Ранее в Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления посетителей одного из кафе в Зарайске.
Также сообщалось о массовом отравление в кафе Тувы, от которого пострадали 15 человек, среди них 8 детей.
Также сообщалось, что массовое отравление на Ставрополье произошло из-за возбудителя сальмонеллеза.