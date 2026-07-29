Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В детском лагере под Новосибирском закрыли смену после массового заболевания

Смену в детском лагере закрыли досрочно из-за высокой температуры, рвоты и сыпи у детей.

Источник: Комсомольская правда

Досрочно пришлось завершить смену в детском лагере в Новосибирской области. Такое решение принял Роспортебнадзор после того, как несколько детей пожаловались на высокую температуру, слабость, сыпь и рвоту. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы обязаны досрочно завершить третью летнюю смену для старшей дружины», — сказано в релизе Роспотребнадзора.

Кроме того, проверку сообщений о массовом заболевании подростков начал Следственный комитет.

Ранее в Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления посетителей одного из кафе в Зарайске.

Также сообщалось о массовом отравление в кафе Тувы, от которого пострадали 15 человек, среди них 8 детей.

Также сообщалось, что массовое отравление на Ставрополье произошло из-за возбудителя сальмонеллеза.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше