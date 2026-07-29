В детском лагере под Новосибирском закрыли смену после массового заболевания

Досрочно пришлось завершить смену в детском лагере в Новосибирской области. Такое решение принял Роспортебнадзор после того, как несколько детей пожаловались на высокую температуру, слабость, сыпь и рвоту. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.