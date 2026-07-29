В Норильске на руднике «Таймырский» начал работать механизированный проходческий комплекс «Норда»

В Красноярском крае на руднике «Таймырский» компании «Норникель» начал проходку механизированный комплекс «Норда». Он будет использоваться для добычи богатой руды на залежи «Северная-4».
В пресс-службе компании рассказали, что «Норда» — проходческий комплекс длиной 160 м и массой около 700 т. Его рабочий орган механически разрушает горную породу, формируя тоннель диаметром 5,53 м.
Это позволит отказаться от буровзрывного способа проходки. Ранее добычу породы осуществляли при помощи серии взрывов, теперь машина будет непрерывно скалывать породу и продвигаться с помощью гидравлических распорных устройств. Это снизит вибрационное воздействие на горный массив и исключит возможные разрушения породы.
«Норда» разработана для работы в твердых рудах — ранее подобные комплексы применялись преимущественно в строительстве тоннелей, а также в соляных и угольных породах. Проект реализуется совместно с компанией «Индустрия горнодобывающих технологий» и производителем Robbins. Разработка технологии велась более десяти лет.
«Мы начинаем уникальный для горной отрасли проект. На твердых рудах такое оборудование еще не применялось. “Норда” открывает для нас новый подход к проходке: более технологичный, безопасный и управляемый», — рассказал вице-президент — директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.
«Норда» имеет электрический привод и цифровую систему управления. Информация о параметрах работы, состоянии оборудования, производительности и простоях в реальном времени передается на поверхность. В дальнейшем технология позволит последовательно повышать уровень автоматизации подземных работ и сократить присутствие людей непосредственно в забое.
Для монтажа «Норды» на «Таймырском» подготовили специальную камеру. В Норильск также доставили около 300 т периферийного оборудования и запасных частей, а персонал, который будет работать с комплексом, прошел необходимое обучение.
Расчетная скорость проходки комплекса — до 500 м в месяц с потенциалом дальнейшего роста. В 2026 году с использованием «Норды» планируется добыть 150 тысяч т руды; в перспективе производительность может достичь 500 тысяч т в год.