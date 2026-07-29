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Школа выплатит 50 тысяч за травлю и избиения ребёнка в Хабаровском крае

В претензиях к родителям предполагаемого зачинщика травли суд отказал.

В Солнечном районе суд обязал школу выплатить матери ученика 50 тысяч рублей компенсации за травлю сына со стороны одноклассника. Ребёнка систематически унижали и били, а педагоги не смогли вовремя остановить конфликт, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Сначала женщина обратилась с иском к родителям обидчика, однако во время разбирательства соответчиком по делу стала школа. Суд выяснил, что конфликт между детьми продолжался длительное время, но образовательное учреждение не обеспечило должный присмотр и не приняло достаточных мер для защиты ученика.

Из-за происходящего мальчик испытывал нравственные страдания и потерял желание посещать занятия. Ответственность за последствия суд возложил на школу, поскольку именно она должна была обеспечить безопасность ребёнка во время учебного процесса.

В результате с образовательного учреждения взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. В требованиях к родителям одноклассника суд отказал.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.