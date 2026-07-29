Школа выплатит 50 тысяч за травлю и избиения ребёнка в Хабаровском крае

Сначала женщина обратилась с иском к родителям обидчика, однако во время разбирательства соответчиком по делу стала школа. Суд выяснил, что конфликт между детьми продолжался длительное время, но образовательное учреждение не обеспечило должный присмотр и не приняло достаточных мер для защиты ученика.