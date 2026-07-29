Ростовская область принимает финал XIII Летней спартакиады учащихся России по гребному спорту

Финал спартакиады пройдет на гребном канале «Дон» — одном из крупнейших спортивных объектов не только в Ростовской области, но и на юге России. Он является тренировочной и соревновательной базой для подготовки сильнейших донских и российских спортсменов. На его базе осуществляют тренировочный процесс более трех тысяч спортсменов из шести учреждений спортивной направленности.