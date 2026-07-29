Ростовская область принимает финал XIII Летней спартакиады учащихся России по гребному спорту

В Ростовской области 31 июля стартует финал XIII Летней спартакиады учащихся России по гребному спорту. Соревнования продлятся до 4 августа.
— В рамках соревнований будет разыграно 12 комплектов наград. Запланировано участие 498 спортсменов из 19 субъектов РФ. Донской регион представят 43 спортсмена в шести спортивных дисциплинах, — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.
Финал спартакиады пройдет на гребном канале «Дон» — одном из крупнейших спортивных объектов не только в Ростовской области, но и на юге России. Он является тренировочной и соревновательной базой для подготовки сильнейших донских и российских спортсменов. На его базе осуществляют тренировочный процесс более трех тысяч спортсменов из шести учреждений спортивной направленности.
Гребной спорт имеет богатейшие традиции в Ростовской области. Здесь начинали свой спортивный путь олимпийские чемпионы по академической гребле Николай Спинев и Сергей Федоровцев, призеры Олимпийских игр Евгений Барбаков, Николай Сафронов и Юрий Шуркалов и многие другие донские спортсмены — победители крупнейших международных и всероссийских соревнований.
Добавим, что XIII Летняя спартакиада учащихся России, которая проводится по 51 виду спорта, — одно из главных всероссийских спортивных событий 2026 года.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.