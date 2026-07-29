Женщина погибла при атаке ВСУ на Таганрог. Утром началась вторая волна ударов

Первое сообщение о том, что жителям Таганрога угрожают ракеты прозвучало вечером 28 июля. Горожан просили укрыться в подвалах и подземных паркингах, но через несколько минут прозвучал сигнал отбоя. Затем гражданская оборона сообщила о приближении беспилотников противника, а потом зенитчикам снова пришлось отражать ракетную атаку.