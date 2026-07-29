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Женщина погибла при атаке ВСУ на Таганрог. Утром началась вторая волна ударов

Ночью 29 июля в Ростовской области три раза объявлялась ракетная тревога и беспилотная опасность. В Таганроге обломки ракеты упали на многоэтажный дом, также повреждены несколько предприятий и частных домовладений. Погибла женщина, а мужчина получил ранения и госпитализирован.

Источник: Российская газета

Ночью 29 июля в Ростовской области три раза объявлялась ракетная тревога и беспилотная опасность. В Таганроге обломки ракеты упали на многоэтажный дом, также повреждены несколько предприятий и частных домовладений. Погибла женщина, а мужчина получил ранения и госпитализирован.

Первое сообщение о том, что жителям Таганрога угрожают ракеты прозвучало вечером 28 июля. Горожан просили укрыться в подвалах и подземных паркингах, но через несколько минут прозвучал сигнал отбоя. Затем гражданская оборона сообщила о приближении беспилотников противника, а потом зенитчикам снова пришлось отражать ракетную атаку.

В 2:33 глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков ракеты на многоэтажку погибла женщина. Ранения получил другой житель дома и его пришлось госпитализировать.

По данным мэра города Светланы Камбуловой в ходе бомбардировки в Таганроге также повреждены частные дома и коммерческие предприятия. Точная информация о разрушениях будет известна в течении дня, так как силы ПВО продолжают отражать воздушный налет.

Жителей Таганрога просят не снимать места работы средств ПВО и не приближаться к обломкам сбитых ракет и БПЛА, так как они могут нести неразорвавшиеся боеприпасы.

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