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В «СКА-Хабаровск» возвращается защитник Макар Чирков

Клуб арендовал игрока у «Сочи».

Источник: Хабаровский край сегодня

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» арендовал 21-летнего защитника Макара Чиркова у «Сочи» на сезон 2026/27. Игрок обороны выступал за красно-синих в прошлом году. Тогда он забил гол в дебютном матче с «Челябинском», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что «СКА» в сезоне 2024/25 досрочно завершил аренду Макара Чиркова из-за тяжелой травмы, полученной в игре со столичной «Родиной».

К слову, воспитанник московских ЦСКА и «Локомотива» с 2023 года является частью состава клуба «Сочи». Летом 2025-го он дебютировал в РПЛ, а также сыграл два матча в Чемпионате России и три игры в Кубке России, где дважды забил гол.

Ранее на правах аренды Макар Чирков выступал в «Алании» из Владикавказа.