В «СКА-Хабаровск» возвращается защитник Макар Чирков

К слову, воспитанник московских ЦСКА и «Локомотива» с 2023 года является частью состава клуба «Сочи». Летом 2025-го он дебютировал в РПЛ, а также сыграл два матча в Чемпионате России и три игры в Кубке России, где дважды забил гол.