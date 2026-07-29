Комсомольчанин подал в суд на онлайн-школу за бесполезный диплом и проиграл

Когда истец понял, что ни работы, ни статуса, ни проектов ему не светит, он пошёл в суд и потребовал вернуть деньги за обучение, проценты по кредиту, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Ответчик занял предсказуемую позицию: курс пройден, диплом выдан, обязательств по трудоустройству в договоре нет. А устные обещания руководителя проекта юридического веса не имеют.