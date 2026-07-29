Комсомольчанин подал в суд на онлайн-школу за бесполезный диплом и проиграл

Житель Комсомольска-на-Амуре отучился на платном онлайн-курсе, поверил в устные обещания о статусе «Амбассадор Олимпиум» и гарантированном трудоустройстве, а в итоге остался с кредитом, электронным дипломом и чувством глубокого разочарования. В претензиях о возврате средств ему отказали, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
В июле 2025 года мужчина оплатил обучение в онлайн-академии кредитными деньгами. Ему рисовали радужные перспективы: работа куратором, статус амбассадора и участие в коммерческих проектах. Однако на бумаге всё это великолепие зафиксировано не было. Договор предусматривал ровно одну услугу — проведение обучения. Её и оказали, выдав электронный диплом.
Когда истец понял, что ни работы, ни статуса, ни проектов ему не светит, он пошёл в суд и потребовал вернуть деньги за обучение, проценты по кредиту, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Ответчик занял предсказуемую позицию: курс пройден, диплом выдан, обязательств по трудоустройству в договоре нет. А устные обещания руководителя проекта юридического веса не имеют.
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре с этой логикой согласился и в иске отказал. Апелляционная инстанция решение оставила без изменений.