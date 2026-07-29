Трамп в двух предложениях оценил встречу с Зеленским

Ранее президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским. Переговоры длились больше часа. По утверждениям украинской прессы, главное, что хотел выклянчить у Трампа Зеленский — это ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот», без которых Украине нечего противопоставить российской баллистике.