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Трамп в двух предложениях оценил встречу с Зеленским

Трамп: встреча с Зеленским прошла «очень хорошо», обсудили многое.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме прошла «очень хорошо». Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Было обсуждено многое. Встреча прошла очень хорошо!» — написал политик.

Вдаваться в подробности американский лидер не стал.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским. Переговоры длились больше часа. По утверждениям украинской прессы, главное, что хотел выклянчить у Трампа Зеленский — это ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот», без которых Украине нечего противопоставить российской баллистике.

Колумнист «Комсомольской правды» Александр Гришин отметил, что Зеленский вышел от Трампа с новыми обещаниями.

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