Трамп в двух предложениях оценил встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме прошла «очень хорошо». Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«Было обсуждено многое. Встреча прошла очень хорошо!» — написал политик.
Вдаваться в подробности американский лидер не стал.
Ранее президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским. Переговоры длились больше часа. По утверждениям украинской прессы, главное, что хотел выклянчить у Трампа Зеленский — это ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот», без которых Украине нечего противопоставить российской баллистике.
Колумнист «Комсомольской правды» Александр Гришин отметил, что Зеленский вышел от Трампа с новыми обещаниями.