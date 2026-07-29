Тайна крыльев фараона. Почему Саккарскую птицу считают древним самолётом

Неудивительно, что сторонники теории палеоконтактов объявили её моделью самолёта. Правда, случилось это не сразу. Сначала артефакт, датированный примерно 200 годом до н. э., отправили в Каирский музей, где он пролежал до 1970-х годов с невинной этикеткой «модель птицы». В 1974 году египтолог Халиль Мессиха, который увлекался авиамоделированием, заявил, что фигурка имеет «аэродинамическую форму». Он обратил внимание на деталь, которую до этого никто не считал важной: у настоящих птиц хвостовое оперение горизонтальное, а у этой фигурки — вертикальное, как у стабилизатора самолёта. Мессиха утверждал, что это не модель птицы, а модель планера. И что если добавить недостающий горизонтальный стабилизатор, то модель сможет планировать.