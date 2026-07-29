Тайна крыльев фараона. Почему Саккарскую птицу считают древним самолётом

Крошечная фигурка из дерева, извлечённая из древнеегипетской гробницы ещё в конце XIX века, долгое время вызывала дискуссии и смелые домыслы. Адепты альтернативной историю настаивали, что это уменьшенный прототип летательного аппарата. А значит, говорили они, жители долины Нила за два тысячелетия до братьев Райт владели основами аэродинамики, а то и переняли секреты полётов от внеземных цивилизаций.
Компьютерное моделирование, проведённое инженерами, внесло ясность в этот вопрос. И, похоже, поставило в нём точку.
Находка, которую никто не замечал
В 1898 году при раскопках одного из могильников в селении Саккара нашли небольшую деревянную фигурку. Вырезанная из древесины сикомора, она весила всего 39 граммов и имела длину 14 сантиметров, а размах крыльев — 18 сантиметров.
Да, это была фигурка птицы. Правда, выглядела она не так, как обычно выглядят птицы. У неё были плоские крылья и вертикальный хвост, пусть и небольшой — ну, натурально, как у самолёта. Ни у одной живой птицы нет такой анатомии.
Неудивительно, что сторонники теории палеоконтактов объявили её моделью самолёта. Правда, случилось это не сразу. Сначала артефакт, датированный примерно 200 годом до н. э., отправили в Каирский музей, где он пролежал до 1970-х годов с невинной этикеткой «модель птицы». В 1974 году египтолог Халиль Мессиха, который увлекался авиамоделированием, заявил, что фигурка имеет «аэродинамическую форму». Он обратил внимание на деталь, которую до этого никто не считал важной: у настоящих птиц хвостовое оперение горизонтальное, а у этой фигурки — вертикальное, как у стабилизатора самолёта. Мессиха утверждал, что это не модель птицы, а модель планера. И что если добавить недостающий горизонтальный стабилизатор, то модель сможет планировать.
Халиль Мессиха построил модель из гораздо более лёгкого бальзового дерева, добавил в неё тот самый горизонтальный стабилизатор, и запустил. Модель пролетела несколько ярдов. И этого оказалось достаточно, чтобы разжечь сенсацию.
Идею одиозного учёного подхватили сначала авторы книг о древних цивилизациях, а затем — сторонники теории палеоконтакта. Саккарская птица стала одним из главных аргументов в пользу того, что инопланетяне посещали Землю и передавали людям свои «сокровенные» знания.
Проверка в аэродинамической трубе
В 2023 году инженеры Мишель Циров и Леон Леземанн из Гамбургской высшей школы прикладных наук решили положить конец этим домыслам и спорам. Они создали точную цифровую копию артефакта, «поместили» его в виртуальную аэродинамическую трубу и «обдули» потоком воздуха со скоростью 10 метров в секунду (36 километров в час) при разных углах атаки.
Во-первых, её крыло имеет плоский, прямоугольный профиль. У нормального планера крыло изогнутое — скруглённое спереди, заостренное сзади. А главное — более выпуклое сверху, чем снизу. Любой школьник, не прогуливавший уроки физики, знает, что так создаётся подъёмная сила: воздух над крылом движется быстрее, чем под ним, и, согласно закону Бернулли, возникает разница в давлении. Она и тянет крыло вверх.
Во-вторых, крыло Саккарской птицы вызывает огромное лобовое сопротивление: набегающий поток воздуха не обтекает его, а испытывает прямое столкновение с преградой. Перед передней кромкой образуется область высокого давления, которая тормозит предмет в полёте.
В-третьих, центр тяжести фигурки оказался за точкой приложения аэродинамических сил, что делает её принципиально неустойчивой. При малейшем подъёме носа поток не будет выравнивать модель, а задерёт её ещё выше, в результате чего она перевернётся.
Кроме того, мастер, вырезавший фигурку вручную, не сделал крылья симметричными — одно создаёт больше подъёмной силы, чем другое. В полёте такой аппарат немедленно бы вошёл в спираль и рухнул.
«В рамках данной работы связь между птицей из Саккары и предполагаемыми знаниями в области аэродинамики в Древнем Египте не может быть подтверждена», — заключили авторы исследования.
Артефакт без тайны
Учёные сделали ещё один вывод: если бы египтяне действительно пытались создать летательный аппарат, они бы заметили, что он не работает. Они бы изменили форму крыла, сместили центр тяжести, добились симметрии. Но они этого не сделали. Значит, перед нами — не авиационная модель.
Существует несколько более прозаических объяснений того, чем была Саккарская птица. Вот наиболее вероятные варианты:
- Корабельный флюгер. Вертикальный хвост — идеальный ветроуказатель. Фигурку могли крепить на мачте ладьи или на каком-нибудь шесте.
- Ритуальный символ. Главным символом бога Хора являлся сокол. И он часто изображался с расправленными крыльями. Подобные фигурки клали в гробницы как подношения божеству.
- Игрушка. У артефакта простая форма, а сделан он из прочного материала. Он вполне мог быть игрушкой для ребёнка.
Этот артефакт остаётся ценным памятником древнеегипетского ремесла. Но к авиации он, как выяснилось, не имеет никакого отношения.