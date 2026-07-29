Донскую семью признали одной из лучших в России

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Донская семья Килафян признана лучшей в номинации «Семья — хранитель традиций». В этой семье сохраняются традиции донских армян, старшие передают культурные ценности младшим.
Крикор и Роза Килафян воспитывают сыновей, названных в честь дедушек — Мелкона и Микаела.
Несколько поколений семьи неразрывно связаны с музыкой. В 1993 году свадьба родителей Розы была снята для документального фильма об истории и культуре донских армян «Мир пришедшим». Их свадьба стала образцом, показывающим все каноны и традиции донских армян.
Крикор — муниципальный служащий, в свободное время играет на различных инструментах, в частности, на армянском барабане — дхол, национальном инструменте хавал. Вместе с сыновьями разучивает старинные песни, передавая им не только сами мелодии, но и частичку души своего народа. Шестилетний Мелкон уже активно участвует в культурной жизни района и села — поёт в образцовом фольклорном ансамбле «Цицернак».
Справочно: В 2026 году Всероссийский конкурс «Семья года» прошел в одиннадцатый раз. За эти годы в нем приняли участие более 50 тысяч семей. В Год единства народов России конкурс объединил рекордное количество участников — более 11800 семей из всех 89 субъектов Российской Федерации. Победителями признаны 89 семей в следующих номинациях: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Семья защитника Отечества», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья». Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в октябре.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.