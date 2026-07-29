Донскую семью признали одной из лучших в России

Справочно: В 2026 году Всероссийский конкурс «Семья года» прошел в одиннадцатый раз. За эти годы в нем приняли участие более 50 тысяч семей. В Год единства народов России конкурс объединил рекордное количество участников — более 11800 семей из всех 89 субъектов Российской Федерации. Победителями признаны 89 семей в следующих номинациях: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Семья защитника Отечества», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья». Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в октябре.