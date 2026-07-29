На таран ради сетей. Попытка остановить браконьера грозит расправой

«Страшно не было ни в моменте, ни потом. Мой товарищ испугался гораздо сильнее, когда тот человек прошёл прямо надо мной на своей лодке, а я долго не всплывал. Друг понимал, что меня могло просто порубить винтом, — вспоминает Михаил. — Почему он так агрессировал? Он был под “храброй водой” (в состоянии опьянения. — Ред.). Скорее всего, испугался за сеть. В момент тарана мой товарищ утопил свой спиннинг. После всего мы вышли в ту акваторию его искать, а этот человек бегал по берегу и кричал, чтобы мы не смели трогать его сеть».