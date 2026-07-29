На таран ради сетей. Попытка остановить браконьера грозит расправой

Обычный летний день на Енисее обернулся для красноярцев настоящим триллером в духе голливудских боевиков. Двое мужчин, вышедших на рыбалку на надувной лодке, едва не погибли от рук разъярённого браконьера на металлическом катере.
При этом незаконный промысел на сибирских реках — проблема системная. Ежегодно инспектора изымают тысячи незаконных сетей и тонны рыбы, однако искоренить браконьерство пока не удаётся.
Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Пошли на абордаж.
Двое мужчин, вышедших на рыбалку на надувной лодке из ПВХ недалеко от моста глубокого обхода Красноярска, заметили, как неподалёку человек на металлическом катере проверяет расставленные сети.
Один из рыбаков, Михаил, — волонтёр регионального отделения Народного фронта и регулярно помогает экологическим инспекциям выявлять различные правонарушения. Проигнорировать факт незаконного промысла он не смог. Ребята решили подойти поближе и попросить рыбака убрать снасти. Однако мирного разговора не вышло.
«Мы шли к человеку поговорить о сетях и попросить их снять. Никто не ожидал, что он будет так агрессивен и начнёт махать веслом, — рассказывает Михаил. — После того как я это весло у него отобрал, он начал нас таранить, и вариантов оставалось уже немного. Надувная ПВХ-лодка в таранном бою против тяжёлой алюминиевой — такое себе удовольствие. Надо было без вариантов брать его корабль на абордаж».
Пытаясь остановить агрессию, Михаил прыгнул в лодку к браконьеру. Но тот резко вывернул штурвал, и волонтёр вылетел за борт.
Оказавшись в воде, Михаил стал уязвимой мишенью. Владелец сетей не попытался скрыться, а принялся наматывать круги, стараясь задеть человека в воде корпусом катера и вращающимся винтом мотора. Одновременно он пытался таранить вторую лодку, чтобы выкинуть в реку и другого рыбака.
«Страшно не было ни в моменте, ни потом. Мой товарищ испугался гораздо сильнее, когда тот человек прошёл прямо надо мной на своей лодке, а я долго не всплывал. Друг понимал, что меня могло просто порубить винтом, — вспоминает Михаил. — Почему он так агрессировал? Он был под “храброй водой” (в состоянии опьянения. — Ред.). Скорее всего, испугался за сеть. В момент тарана мой товарищ утопил свой спиннинг. После всего мы вышли в ту акваторию его искать, а этот человек бегал по берегу и кричал, чтобы мы не смели трогать его сеть».
Михаилу удалось поднырнуть под судно и спастись. Рыбаки немедленно обратились в полицию. В объединенной пресс-службе Росрыболовства отметили, что «правовую оценку действиям граждан дадут правоохранительные органы по завершении расследования».
Версия следствия.
Следователи Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России задержали подозреваемого. Им оказался 65-летний житель края. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
В СК подтверждают произошедшие события. По данным следствия, в ходе конфликта фигурант грозил расправой, нанёс мужчине удары веслом, скинул в воду, а затем пытался убить, направив на него судно. «Довести до конца свой преступный умысел фигурант не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку пострадавший своевременно нырнул и скрылся от наезда лодки», — констатируют в ведомстве.
Сейчас пенсионер находится в СИЗО. Как отмечает Михаил, на допросах подозреваемый утверждает, что рыбаки якобы намеревались его избить, а он лишь пытался скрыться. Сбор и закрепление доказательств продолжаются.
Неутешительные итоги.
Случай с Михаилом — яркая, но, увы, не единственная иллюстрация того, насколько масштабным остаётся браконьерский промысел на сибирских реках. Енисейское управление Росрыболовства на днях подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. Цифры говорят сами за себя: браконьеры не сдаются, но и инспектора усиливают хватку.
Как сообщил врио руководителя ведомства Олег Темников, за шесть месяцев инспектора провели 2778 выездных рейдов. Зафиксировано почти 5 тыс. нарушений природоохранного законодательства.
Из воды и с берегов изъято более 3,7 тыс. запрещённых орудий лова, конфисковано 243 транспортных средства и изъято в виде незаконной добычи почти 2 тонны рыбы. По 30 эпизодам материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел.
Стоит напомнить, что закон сурово наказывает любителей нелегальной наживы. Так, по статье 8.37 КоАП РФ за нарушение правил рыболовства предусмотрен административный штраф от 2 тыс. до 200 тыс. руб., а также конфискация судна и незаконных снастей. Если же нарушитель ловит запрещённые виды рыбы, промышляет в период запрета, использует варварские орудия лова или наносит крупный ущерб биоресурсам, наступает уже уголовная ответственность по статье 256 УК РФ. Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Борьба с речной мафией выходит на новый технологический уровень. В Росрыболовстве понимают, что уследить за огромными акваториями Енисея, Ангары и таёжных рек только силами патрульных катеров невозможно. Поэтому ставка делается на цифровизацию и работу с воздуха.
Так, пяти межрайонным отделам рыбоохраны переданы современные беспилотные авиационные системы «Геоскан-801». Эти дроны могут незаметно патрулировать отдалённые водоёмы, оперативно фиксировать лица нарушителей, номера их лодок и места установки сетей. Кроме того, легальным рыбакам стало проще жить: половина из 500 разрешений за полгода была оформлена онлайн через портал «Госуслуги».