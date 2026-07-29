«Российские космические системы»: завершились испытания пункта «Сахалин»

Холдинг «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил испытания антенного комплекса и унифицированного технологического модуля трассового измерительного пункта «Сахалин». Пункт создан для сбора измерительной информации при пусках с космодрома Восточный, приема данных и управления космическими аппаратами. В состав пункта входят антенные системы и земная станция спутниковой связи РКС. В перспективе здесь появится комплекс приема данных со спутников дистанционного зондирования Земли и командно-измерительные станции. Оборудование успешно прошло проверки на прочность — тесты подтвердили, что оно стабильно работает даже в условиях соленого тумана, сильных ветров и сейсмических нагрузок. Готовность пункта к работе обеспечит надежное сопровождение космических аппаратов на трассах выведения и орбитального полета.