Служебный роман из районной газеты длится уже 20 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сразу две семьи в Красноярском крае отметили юбилеи совместной жизни. Александр Борисович и Марина Викторовна из Казачинского отпраздновали фарфоровую свадьбу, а супруги Макаровы из Туры — серебряную.
История Александра и Марины началась в редакции районной газеты «Новая жизнь», где оба работали. Александр Борисович и сейчас трудится в редакции водителем, а Марина Викторовна возглавляет отдел информационной политики администрации Казачинско-Пировского округа. Супруги воспитали двоих детей — Евгения и Эльвиду.
«Общие цели и ценности объединяют и помогают двигаться в одном направлении», — поделились своим семейным принципом юбиляры.
Александр Николаевич и Ольга Николаевна Макаровы вместе уже 25 лет. Их семейная жизнь начиналась в непростое время. «Порой не было денег даже на хлеб и молоко. Но наша любовь выдержала все испытания», — рассказала Ольга Макарова.
Она работает главным бухгалтером отдела образования в Туре, награждена серебряным знаком Эвенкии и Почетным дипломом многодетной матери Эвенкии. Александр Макаров — авиационный спасатель, отмеченный ведомственными наградами. Супруги воспитали троих детей — Софью, Константина и Макара. Когда вся семья собирается вместе, Макаровы отправляются отдыхать на природу родной Эвенкии.