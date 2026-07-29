Служебный роман из районной газеты длится уже 20 лет

Александр Николаевич и Ольга Николаевна Макаровы вместе уже 25 лет. Их семейная жизнь начиналась в непростое время. «Порой не было денег даже на хлеб и молоко. Но наша любовь выдержала все испытания», — рассказала Ольга Макарова.