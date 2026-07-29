Депутаты Госдумы VIII созыва провели завершающее пленарное заседание

Государственная Дума восьмого созыва завершила пятилетнюю работу. Накануне президент страны Владимир Путин провел встречу с народными избранниками в Большом Кремлевском дворце. В своем выступлении председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что за пять лет Государственная Дума приняла 2 980 федеральных законов. Из них 47,3% были инициированы народными избранниками, 10,8% — депутатами совместно с членами Совета Федерации, 3,2% — членами Совета Федерации. Также Вячеслав Володин назвал три главных приоритета в работе Госдумы. Во-первых, это реализация послания президента и достижение национальных целей развития. Второе важнейшее направление — обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, а также членам их семей. И третий приоритет — реализация повестки, которую формируют граждане России на встречах с депутатами. На встрече с депутатами президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов за эффективную совместную работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества, за принятие эффективных антисанкционных мер, а также отметил сплоченность народных избранников в законотворческой работе. Депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твёрдость, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере и, конечно, обществу, государству. «Единая Россия» — партия парламентского большинства, на которой лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер, — подчеркнул глава государства. Депутаты Госдумы от Красноярского края также отметили ряд приоритетных аспектов в деятельности парламента: Через общественные приемные в округе мы обработали сотни обращений. Анализ этих запросов лег в основу нормотворчества — я выступил соавтором 31 законопроекта. Перед депутатами стояла задача — сделать так, чтобы колоссальный экономический потенциал нашего региона возвращался в сибирские города и села новыми школами, качественными дорогами и уверенностью жителей в завтрашнем дне, — заявил Александр Дроздов. Законы рождены из живого голоса — из обращения матери, беседы с солдатом, наказов жителей. Мы услышали бойцов, защищавших Курскую область, — и они получили звание ветерана. Мы увидели, как трудно добраться до ВВК, — и сделали проезд бесплатным. Закон — это не параграф, а выстраданная строка, продиктованная страной, — подчеркнул Сергей Ерёмин. Комплексные решения принимались в том числе и по наведению порядка в миграционной сфере и противодействию кибермошенничеству. Отмечу и работу комитета по туризму: из 46 законопроектов 27 стали законами. Наша отдельная гордость — принятие закона об инклюзивном туризме, который станет мощным импульсом для развития безбарьерной среды по всей России. Главный ориентир — законы должны работать для развития регионов и защиты интересов страны, — отметила Наталья Каптелинина.