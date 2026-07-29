Опасность налета БПЛА сняли в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 29 июля отменили режим беспилотной опасности, который действовал в регионе 6 часов. О возможном налете беспилотников МЧС предупредили жителей около полуночи. Отбой угрозы был объявлен в 5:37 мск.
Ограничения на полеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не вводились.
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