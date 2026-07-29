Новый чат-бот упростит запись к врачу, получение льгот и поиск новостей для жителей Хабаровского края

В мессенджере МАХ появился чат-бот, с помощью которого можно найти информацию обо всех государственных и коммерческих онлайн-ресурсах. Через него жители могут узнать о социальных льготах, записи к врачу, расписании транспорта, новостях своего района и многом другом. Все сервисы организованы по категориям: «Социальная поддержка», «Транспорт», «Образование», «Новости». Это позволяет быстро найти нужный ресурс. Владельцы и разработчики региональных цифровых сервисов могут оставить заявку на добавление их разработки в каталог через интерфейс чат-бота. Также в боте предусмотрена обратная связь — пользователи могут задавать вопросы, оставлять отзывы о работе сервисов и вносить предложения по улучшению. «Наша главная задача — сделать взаимодействие граждан с государственными и городскими службами максимально простым и удобным. Запуск каталога в популярном мессенджере — важный шаг в построении клиентоцентричной цифровой среды», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин. Чат-бот можно найти в МАХ, введя в поисковую строку «Хабаровск» или «Хабаровский край». Ссылка: max.ru/khabarovskiy_kray_bot