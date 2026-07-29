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Ростовский композитор стал одним из победителей Всероссийского конкурса джазовых композиторов

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича завершился III международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, мероприятия которого посетило более 210 тысяч человек.

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича завершился III международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, мероприятия которого посетило более 210 тысяч человек.

В последний день фестиваля со сцены Филармонии были объявлены результаты — имена победителей Третьего Всероссийского конкурса джазовых композиторов, в число которых вошел солист Муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова, ростовский композитор Овагем Султанян.

По итогам конкурса при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет издан сборник российской джазовой музыки с 20 композициями победителей.

В рамках фестиваля прошло вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии, шорт-листы которой формировались открытым голосованием, а список финалистов (по одному на каждую категорию) из шорт-листа был сформирован закрытым голосованием экспертного совета премии, в который вошли ведущие джазовые специалисты из разных городов России.

Вручение премии состоялось на официальном открытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.