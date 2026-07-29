Ростовский композитор стал одним из победителей Всероссийского конкурса джазовых композиторов

В рамках фестиваля прошло вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии, шорт-листы которой формировались открытым голосованием, а список финалистов (по одному на каждую категорию) из шорт-листа был сформирован закрытым голосованием экспертного совета премии, в который вошли ведущие джазовые специалисты из разных городов России.