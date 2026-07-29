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Красноярцев предупредили, как не стать дроппером и не попасть под уголовное дело

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мошенники все чаще маскируют дропперские схемы под легальную и несложную подработку. Человеку предлагают принять перевод, обналичить деньги или передать банковскую карту, однако такая «услуга» может закончиться уголовным делом, предупредили в краевом МВД.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мошенники все чаще маскируют дропперские схемы под легальную и несложную подработку. Человеку предлагают принять перевод, обналичить деньги или передать банковскую карту, однако такая «услуга» может закончиться уголовным делом, предупредили в краевом МВД.

Дроппер — это посредник, чьи банковские карты, счета или доступ к онлайн-банку используют для перевода и обналичивания похищенных денег. Аферисты ищут помощников на сайтах знакомств и поиска работы, в игровых и домовых чатах, а также в комментариях у блогеров.

Распознать опасное предложение можно по обещаниям высокого дохода без опыта и специальных знаний. Собеседники обычно торопят кандидата, заявляют об ограниченном числе мест и настойчиво убеждают, что схема полностью законна и безопасна.

Ответственность зависит от действий участника. За передачу своей карты или доступа к ней для незаконных операций может грозить до трех лет лишения свободы. За приобретение, передачу или использование чужого платежного средства — до шести лет и штраф до 1 млн рублей.

В полиции призвали не передавать посторонним банковские карты, реквизиты, пароли и коды из СМС. Предложения о «легком заработке» на денежных переводах следует сразу блокировать, а сведения о работодателе — проверять по независимым источникам.