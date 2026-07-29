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Более 18 тысяч человек пострадали от жары в Японии за неделю, 45 погибли

В Японии за период с 20 по 26 июля с тепловыми ударами в больницы доставлены почти 18,6 тысячи человек, 45 из них умерли. Об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны.

В Японии за период с 20 по 26 июля с тепловыми ударами в больницы доставлены почти 18,6 тысячи человек, 45 из них умерли. Об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны.

Число пострадавших более чем на 7,7 тысячи превышает показатель предыдущей недели и стало самым большим в 2026 году. Почти 58 процентов пострадавших — люди старше 65 лет, более 710 человек госпитализированы на срок свыше трех недель.

С 21 июля в отдельных районах Японии пять дней подряд температура воздуха превышала 40 градусов Цельсия, передает ТАСС.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании во второй раз в истории страны объявило в понедельник, 22 июня, красный уровень опасности для здоровья жителей до 25 июня из-за того, что в стране ожидается повышение температуры до плюс 38 градусов.

Симптомами теплового удара может быть сильная головная боль, сухая горячая кожа, а иногда и потеря ориентации. Как помочь человеку, рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

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