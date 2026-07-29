Аномальная жара в Европе может привести к вымиранию пчёл

«Переживут ли пчелы дальнейшее потепление? Некоторые виды выживут, другие — определенно нет. Существует большое количество видов пчел, которые эволюционировали так, чтобы процветать в засушливом и жарком климате, даже в пустынях», — сказал РИА Новости ведущий мировой эксперт по насекомым, профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка.