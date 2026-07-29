Аномальная жара в Европе может привести к вымиранию пчёл

Европа может остаться без некоторых видов пчёл из-за экстремальной жары. Некоторые виды этих насекомых могут не пережить потепление климата.
«Переживут ли пчелы дальнейшее потепление? Некоторые виды выживут, другие — определенно нет. Существует большое количество видов пчел, которые эволюционировали так, чтобы процветать в засушливом и жарком климате, даже в пустынях», — сказал РИА Новости ведущий мировой эксперт по насекомым, профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка.
Учёный выразил надежду, что потепление могут пережить некоторые шмели и призвал политиков задуматься о необходимости обращения вспять климатических изменений.
Тем временем учёные прогнозируют, что многие растения могут исчезнуть к 2100 году из-за изменений климата.
Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи человек погибли в Испании из-за жары в 2026 году.
Также сообщалось, что 17 регионам США грозит отключение электричества из-за аномально высоких температур.