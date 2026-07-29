Глазированные сырки под контролем: новый ГОСТ вступит в силу с 2028 года

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на творожные глазированные сырки. Документ вступит в силу с 1 января 2028 года. В стандарте актуализированы технические требования к продукту, методы контроля, включая новые правила выявления фальсификации жировой фазы творожной массы, а также скорректированы правила маркировки потребительской упаковки. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве. Новый ГОСТ сохраняет высокие требования к качеству сырков и классическую технологию производства. Как и в стандарте 2016 года, для изготовления творожной массы разрешено использовать только молочные продукты — творог, сливочное масло, сгущенное молоко, сливки, а также вкусовые наполнители: фрукты, орехи, шоколад, печенье и другие. Любые растительные жиры в составе творога строго запрещены. Обновленный стандарт также предусматривает обязательное подпрессовывание творожной массы для удаления лишней влаги, стабилизации структуры и улучшения потребительских свойств готового продукта. Новые правила маркировки позволят покупателям получать более полную информацию о составе и качестве продукта. При этом запрет на использование растительных жиров сохраняется. Источник: ТАСС.