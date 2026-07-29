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В Ростове-на-Дону на спортивных объектах продолжается ликвидация последствий стихии

Поваленные деревья убраны на территории Гребного канала «Дон», с беговых дорожек стадиона «Арсенал».

Поваленные деревья убраны на территории Гребного канала «Дон», с беговых дорожек стадиона «Арсенал».

В здании Спортивной школы № 11 восстановлено электрообеспечение и интернет-трафик. Работы продолжаются.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.