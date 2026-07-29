В Ростове-на-Дону на спортивных объектах продолжается ликвидация последствий стихии

Поваленные деревья убраны на территории Гребного канала «Дон», с беговых дорожек стадиона «Арсенал».
В здании Спортивной школы № 11 восстановлено электрообеспечение и интернет-трафик. Работы продолжаются.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.
Поваленные деревья убраны на территории Гребного канала «Дон», с беговых дорожек стадиона «Арсенал».
Поваленные деревья убраны на территории Гребного канала «Дон», с беговых дорожек стадиона «Арсенал».
В здании Спортивной школы № 11 восстановлено электрообеспечение и интернет-трафик. Работы продолжаются.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.