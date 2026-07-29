Как стать генералиссимусом? 330 лет назад Алексей Шеин получил, а потом потерял это звание

Возможно, осажденные связывали надежды с морской подмогой. Флотилия османов имела куда больше боевого опыта, чем суда Петра Великого. И тем не менее от сражения турки уклонились, если не считать разведки боем, в которой отличились казачьи струги. Потеряв в результате их нападения два корабля, суда султана отступили в организованном порядке, не приняв боя. Возможно, именно по этой причине в учебниках не упоминают Азовского сражения. Фактически его и не было: русский флот начал свою историю не с баталии, а успешной операции по блокированию неприятельских фортификаций. Посчитав свои шансы недостаточными, противник ушел восвояси — это было ровно то, что, с точки зрения Петра, от него и требовалось.