На севере Красноярского края изъяли 13 литров черной икры и 400 кг осетрины

По словам задержанного, рыбу и икру он собирался продать на проходящие речные суда. Кроме того, мужчина рассказал полицейским, что хранил незаконное нарезное оружие и три патрона. По его версии, винтовку и боеприпасы он нашел в лесу. Их также изъяли.