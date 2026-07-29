На севере Красноярского края изъяли 13 литров черной икры и 400 кг осетрины

В Туруханском округе полицейские изъяли из незаконного оборота более 400 кг предположительно осетровой рыбы и 13 литров черной икры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя. Ранее он не был судим и официально не работал. При обыске у мужчины нашли 23 картонные коробки, 30 банок по 500 мл и 10 полиэтиленовых пакетов с предположительно рыбой осетровых пород. Также полицейские изъяли 53 банки черной икры по 250 мл.
По словам задержанного, рыбу и икру он собирался продать на проходящие речные суда. Кроме того, мужчина рассказал полицейским, что хранил незаконное нарезное оружие и три патрона. По его версии, винтовку и боеприпасы он нашел в лесу. Их также изъяли.
Сейчас назначены ихтиологическая и баллистическая экспертизы. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.