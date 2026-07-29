Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке «Патриот» под Уфой отметят День ВДВ: программа мероприятия

В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова 2 августа состоится празднование Дня Воздушно-десантных войск.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Программа празднования включает в себя церемонии возложения цветов в 10:00 в парке «Победы» и в 11:30 в парке «Волна» в Уфе.

В 9:30 на территории парка «Патриот» в селе Алкино-2 Чишминского района стартует экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев».

С 10:30 в парке будут работать интерактивные и выставочные площадки, а также запланированы выступления творческих коллективов республики.

В 11:00 состоится награждение победителей конкурса детских рисунков «Мой папа — десантник».

Официальная часть мероприятия начнется в 12:30, после чего в 13:00 пройдут показательные выступления десантников, пилотажной группы «Первушино» и парашютистов.

0+