В парке «Патриот» под Уфой отметят День ВДВ: программа мероприятия

Программа празднования включает в себя церемонии возложения цветов в 10:00 в парке «Победы» и в 11:30 в парке «Волна» в Уфе.
В 9:30 на территории парка «Патриот» в селе Алкино-2 Чишминского района стартует экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев».
С 10:30 в парке будут работать интерактивные и выставочные площадки, а также запланированы выступления творческих коллективов республики.
В 11:00 состоится награждение победителей конкурса детских рисунков «Мой папа — десантник».
Официальная часть мероприятия начнется в 12:30, после чего в 13:00 пройдут показательные выступления десантников, пилотажной группы «Первушино» и парашютистов.
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