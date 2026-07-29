Маршруты № 29П и 34 закрепили за новым перевозчиком в Хабаровске

В Хабаровске выбрали постоянного перевозчика для автобусных маршрутов № 29П и № 34. Победителем городского конкурса стал предприниматель Андрей Трофименко, который временно обслуживал эти направления с июня, сообщили в городской администрации.
Необходимость найти нового исполнителя возникла после жалоб пассажиров на перебои в работе автобусов. В конце мая машины прежнего перевозчика перестали выходить на линию, после чего его лишили свидетельства на обслуживание маршрутов.
Чтобы сохранить движение, к перевозкам временно привлекли Андрея Трофименко. После проведения конкурса его заявка получила наибольшее количество баллов, поэтому предприниматель продолжит работать уже на постоянной основе.
Вторым претендентом было ООО «Авто Престиж ДВ», однако комиссия оценила его предложение ниже. Сведения о новом перевозчике уже внесли в городской реестр.
Андрей Трофименко также обслуживает в Хабаровске автобусные маршруты № 21 и № 23.