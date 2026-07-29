Пять внутренних рейсов задержали в нижегородском аэропорту

Пять внутренних рейсов задержаны в нижегородском аэропорту утром 29 июля. Об этом сообщается на электронном табло воздушной гавани.
Из пяти рейсов задерживаются два вылета в Сочи.
Первый рейс в Сочи, согласно прежнему расписанию, должен был покинуть Нижний Новгород в 14:55. Его вылет перенесен на 17.15 по московскому времени.
Второй рейс в Сочи должен был вылететь из Столицы Приволжья в 17:15. Его перенесли на более позднее время — 17:50.
Третий взлет задержали в Москву. Согласно прежнему расписанию, самолет должен был направиться в столицу России в 17;40. По измененному графику взлет назначен на 18:30.
Два внутренних рейса на прилет также задерживаются в нижегородском аэропорту.
Первый рейс из Сочи должен был приземлиться в Нижнем Новгороде в 13:55. Согласно новому расписанию, его прилет стоит ждать в 16:20. Второй рейс из Сочи прибудет в 16:10 вместо 15:15.
Все остальные рейсы, согласно электронному табло воздушной гавани, работают по прежнему расписанию.
Напомним, вчера, 28 июля, в нижегородском аэропорту задержали один рейс.