Нижегородцам рассказали о ходе ремонта дорог в городе

В начале августа ремонт начнется еще на двух объектах — Казанском шоссе и улице Рябцева. Всего в этом году только по нацпроекту в Нижнем Новгороде приведут в порядок 11,3 км дорог, уложив свыше 275 тысяч кв. метров нового покрытия и отремонтировав около 24 тысяч кв. метров тротуаров.