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Нижегородцам рассказали о ходе ремонта дорог в городе

Работы на улице Звездинке и Мызинском путепроводе вышли на финишную прямую, а в августе ремонт стартует еще на двух магистралях.

В Нижнем Новгороде продолжается ремонт объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время работы ведутся на пяти участках, два из которых являются ключевыми. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Макс-канале.

Готовность дороги на улице Звездинке подрядчик оценивает в 77%. Укладка асфальта на проезжей части и замена люков колодцев близка к завершению — эти работы синхронизировали с обновлением коммуникаций. На Мызинском путепроводе завершен самый сложный этап: специалисты смонтировали несущие железобетонные балки, уложили выравнивающий слой, сделали гидроизоляцию и новое освещение. Сейчас там остается установить ограждения и асфальтовое покрытие.

В начале августа ремонт начнется еще на двух объектах — Казанском шоссе и улице Рябцева. Всего в этом году только по нацпроекту в Нижнем Новгороде приведут в порядок 11,3 км дорог, уложив свыше 275 тысяч кв. метров нового покрытия и отремонтировав около 24 тысяч кв. метров тротуаров.

Ранее сообщалось, что мост через Тёшу в Навашинском округе отремонтировали более чем на 65%.