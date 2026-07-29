Роза Сябитова: Ошибочно считать, что накаченные губы помогут привлечь внимание

Телеведущая заметила, что программа «Давай поженимся!» про жизнь, поэтому от героя ждут настоящие истории. Однако правда жизни в том, что зрителям лучше заходят драмы. Комедий в программес меньше, но они тоже встречаются — их в основном преподносят возрастные участники. Бывает, придет дедок и начинает из себя строить: мол, я еще о-го-го, давайте мне молодых невест, старается им понравиться. Не понимает, что со стороны часто эти потуги выглядят комично, заключила Сябитова.