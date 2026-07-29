Роза Сябитова: Ошибочно считать, что накаченные губы помогут привлечь внимание

Думать, что накаченные губы могут привлечь внимание — это ошибка. Об этом в эксклюзивном интервью KP.RU заявила известная российская сваха-телеведущая Роза Сябитова.
«Если кому-то кажется, что можно сделать губы побольше и тогда на них обратят внимание, то это ошибочное мнение. Важна личная история». — ответила она на вопрос, как заполнить анкету на программу «Давай поженимся!» на сайте Первого канала, чтобы на нее обратили внимание.
По ее словам, здесь кроется другая опасность — ведь зумеры и миллениалы склонны придумывать интересные истории. Они так воспринимают это задание: если надо что-то рассказать, то это можно придумать. Но с нами это не проходит, подчеркнула телесваха.
Сябитова отметила, что заранее изучает и анализирует полную информацию о герое, выстраивает с ним диалог, внутренний сценарий. Она вместе со своей соведущей Ларисой Гузеевой умеют раскрыть героя и быстро ловят их на лжи. Даже для вранья нужен опыт и образование, добавила она.
Телеведущая заметила, что программа «Давай поженимся!» про жизнь, поэтому от героя ждут настоящие истории. Однако правда жизни в том, что зрителям лучше заходят драмы. Комедий в программес меньше, но они тоже встречаются — их в основном преподносят возрастные участники. Бывает, придет дедок и начинает из себя строить: мол, я еще о-го-го, давайте мне молодых невест, старается им понравиться. Не понимает, что со стороны часто эти потуги выглядят комично, заключила Сябитова.
Как писал сайт KP.RU, ранее главная сваха России призналась, сколько раз ей приходилось делать пластические операции. По ее словам, в молодости она несколько раз ложилась под нож хирурга.