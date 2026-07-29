Мурашко развенчал миф, что ИИ заменит врача

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал интеграцию цифровых технологий в здравоохранение. Глава ведомства заявил, что искусственный интеллект кардинально меняет медицину и помогает врачам ставить диагнозы, однако полностью заменить специалиста он не сможет.
По его словам, современные алгоритмы эффективно справляются с обработкой огромных массивов данных: от результатов лабораторных анализов до сложных визуализаций и биопсий.
В качестве успешного примера министр привел онкологию, где нейросети помогают прогнозировать дозы облучения и точно определять зоны воздействия. Тем не менее окончательная интерпретация результатов и принятие ключевых решений всегда остаются за человеком.
«Без врача это в любом случае не будет работать, потому что все равно финальная интерпретация и заключение всегда будут в этой ситуации за врачом. Но помощь ИИ в диагностике и лечении — это хорошие перспективы, которые мы сегодня видим для будущего медицины», — подчеркнул глава Минздрава РФ.
Ранее заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ, кандидат медицинских наук Александр Мелерзанов рассказал KP.RU о пользе нейросетей в медицине.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.