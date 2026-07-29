Мурашко развенчал миф, что ИИ заменит врача

«Без врача это в любом случае не будет работать, потому что все равно финальная интерпретация и заключение всегда будут в этой ситуации за врачом. Но помощь ИИ в диагностике и лечении — это хорошие перспективы, которые мы сегодня видим для будущего медицины», — подчеркнул глава Минздрава РФ.