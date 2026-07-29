Мурашко рассказал о новом обследовании, которое снизит риск инсульта и инфаркта

У людей с такой патологией из поколения в поколения врачи фиксируют инфаркты в достаточно молодом возрасте. Мурашко подчеркнул, что если начинать лечить такого пациента с 18 лет или более раннего возраста, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт. Он также напомнил, что медицина на сегодняшний день идет по пути ранней диагностики.