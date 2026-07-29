Мурашко рассказал о новом обследовании, которое снизит риск инсульта и инфаркта

Обследование, которое снизит риск инсульта и инфаркта, стало доступно по ОМС в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Радио «Комсомольская правда».
По словам главы ведомства, в 2026 году в программе государственных гарантий появилась инновация — исследование липопротеида «а»-малое.
«Это маркер наследственной формы дислипидемии — нарушения обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов», — рассказал министр здравоохранения.
У людей с такой патологией из поколения в поколения врачи фиксируют инфаркты в достаточно молодом возрасте. Мурашко подчеркнул, что если начинать лечить такого пациента с 18 лет или более раннего возраста, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт. Он также напомнил, что медицина на сегодняшний день идет по пути ранней диагностики.
«Сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить, если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска», — добавил Мурашко.
Ранее сайт KP.RU писал, что Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. Он подчеркнул, что россиянки активнее проходят этот вид диспансеризации.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.