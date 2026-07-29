Мурашко: В России открывается 7−8 объектов здравоохранения каждый день

В России ежедневно открывается 7−8 объектов здравоохранения. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
«Уже более 11 тысяч объектов медицинских организаций были построены или отремонтированы в последнее время. У нас в среднем за последние годы в стране в день открывалось 7−8 объектов. В день, каждый день!» — рассказал министр.
По его словам, большой упор делался на сельскую медицину, чтобы не было сегрегации между городским и сельским населением. В отдалённых населённых пунктах также должна развиваться медицина, поскольку это определяет, будут ли там жить люди. Мурашко отметил, что жители часто спрашивают: далеко ли до медика и приедет ли скорая.
Ранее KP.RU писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о поддержке выпускников медицинских вузов. Опытные наставники будут сопровождать их в работе, практически «вести за руку». Министр отметил, что более 230 тысяч молодых специалистов завершают обучение в медвузах в текущем году.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.