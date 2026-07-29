Мурашко: В России открывается 7−8 объектов здравоохранения каждый день

По его словам, большой упор делался на сельскую медицину, чтобы не было сегрегации между городским и сельским населением. В отдалённых населённых пунктах также должна развиваться медицина, поскольку это определяет, будут ли там жить люди. Мурашко отметил, что жители часто спрашивают: далеко ли до медика и приедет ли скорая.