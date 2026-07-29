Роза Сябитова перечислила минусы сайтов знакомств в интернете

Известная российская сваха-телеведущая Роза Сябитова в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала о недостатках сайтов знакомств в интернете. По ее словам, неважно какой способ знакомства используют люди, главное в этом деле — наличие результата.
Она отметила, что в ее рейтинге вариантов, где можно познакомиться, сайты знакомств в свое время стояли на первом месте. Существует правило: искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции «скудости». Нельзя ходить голодным в магазин — возьмешь первое, что попало под руку, пояснила телесваха.
«На сайтах знакомств большой выбор — если сравнивать со знакомствами через друзей. Но и в онлайне есть свои сложности, связанные с мошенниками», — подчеркнула Сябитова.
Телеведущая уточнила, что много взаимодействует с молодежью, у них наибольшую популярность стали получать сайты и приложения, где ищут пару по хобби. Знакомство через общение. При этом и молодежь начала уходить в офлайн. Когда знакомятся в реальности — это хорошая тенденция, констатировала Сябитова.
Как писал сайт KP.RU, ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова резко раскритиковала астрологов, нумерологов и других людей, занимающихся эзотерическими практиками.