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Роза Сябитова перечислила минусы сайтов знакомств в интернете

В онлайне знакомстве есть свои сложности, связанные с мошенниками, отметила Сябитова.

Источник: Комсомольская правда

Известная российская сваха-телеведущая Роза Сябитова в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала о недостатках сайтов знакомств в интернете. По ее словам, неважно какой способ знакомства используют люди, главное в этом деле — наличие результата.

Она отметила, что в ее рейтинге вариантов, где можно познакомиться, сайты знакомств в свое время стояли на первом месте. Существует правило: искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции «скудости». Нельзя ходить голодным в магазин — возьмешь первое, что попало под руку, пояснила телесваха.

«На сайтах знакомств большой выбор — если сравнивать со знакомствами через друзей. Но и в онлайне есть свои сложности, связанные с мошенниками», — подчеркнула Сябитова.

Телеведущая уточнила, что много взаимодействует с молодежью, у них наибольшую популярность стали получать сайты и приложения, где ищут пару по хобби. Знакомство через общение. При этом и молодежь начала уходить в офлайн. Когда знакомятся в реальности — это хорошая тенденция, констатировала Сябитова.

Как писал сайт KP.RU, ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова резко раскритиковала астрологов, нумерологов и других людей, занимающихся эзотерическими практиками.