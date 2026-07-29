Роза Сябитова перечислила минусы сайтов знакомств в интернете

Она отметила, что в ее рейтинге вариантов, где можно познакомиться, сайты знакомств в свое время стояли на первом месте. Существует правило: искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции «скудости». Нельзя ходить голодным в магазин — возьмешь первое, что попало под руку, пояснила телесваха.