Мурашко рассказал о значительном сокращении дефицита врачей в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что дефицит медицинских кадров в стране заметно уменьшился. Этим он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».
Глава ведомства подчеркнул, что ситуация меняется благодаря комплексной поддержке, включая программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также дополнительные социальные выплаты сотрудникам первичного звена.
«По ряду направлений, и даже, наверное, правильнее говорить по ряду населенных пунктов, еще есть дефицит. Но последние изменений в законодательстве, плюс у нас врачи-стажеры (ординаторы второго года) уже имеют право практиковать, думаю, что в ближайшие 2−3 года очень сильно начнет меняться в лучшую сторону. Очень сильно», — уточнил Мурашко.
Также Мурашко отметил, что ремонты и строительство медучреждений идут по всей стране. За последнее время было возведено или капитально отремонтировано более 11 тысяч объектов, и в среднем за последние годы ежедневно открывалось по 7−8 новых или обновленных клиник.
Помимо этого министр обратил внимание на важную тенденцию — все больше врачей идет трудиться именно в системе ОМС.
«В последние года три, наверное, мы констатируем прирост кадров в системе здравоохранения. За прошлый год порядка 9 тысяч врачей пришло в медучреждения, работающие по системе ОМС — то есть в так называемую бесплатную медицину. Хорошие цифры, которых мы до 2023 года не видели», — отметил Михаил Мурашко.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.