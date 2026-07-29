Мурашко рассказал о значительном сокращении дефицита врачей в России

«В последние года три, наверное, мы констатируем прирост кадров в системе здравоохранения. За прошлый год порядка 9 тысяч врачей пришло в медучреждения, работающие по системе ОМС — то есть в так называемую бесплатную медицину. Хорошие цифры, которых мы до 2023 года не видели», — отметил Михаил Мурашко.