Мурашко рассказал о выделении 500 млрд рублей на поликлиники в регионах

«И в отдаленных населенных пунктах тоже должна развиваться медицина, потому что это определяет, в том числе, будут ли жить здесь люди», — рассказал Михаил Мурашко. По его словам, развитие инфраструктуры в сёлах напрямую влияет на решение людей оставаться жить на своей малой родине.