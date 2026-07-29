Мурашко рассказал о выделении 500 млрд рублей на поликлиники в регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о масштабном финансировании поликлиник. С 2021 по 2025 год на эти цели в регионы направили более 500 миллиардов рублей. Сейчас проект продлили с выделением ещё 500 миллиардов.
По словам главы Минздрава, изменения идут по всей стране. Уже построено или капитально отремонтировано более 11 тысяч объектов. В среднем в день открывается 7−8 медицинских организаций. Министр подчеркнул, что особое внимание уделяют сельской медицине, чтобы не было разрыва между городским и сельским населением.
«И в отдаленных населенных пунктах тоже должна развиваться медицина, потому что это определяет, в том числе, будут ли жить здесь люди», — рассказал Михаил Мурашко. По его словам, развитие инфраструктуры в сёлах напрямую влияет на решение людей оставаться жить на своей малой родине.
Ранее Михаил Мурашко рассказал о новых возможностях для удалённых территорий. С 2026 года медицинские организации могут заключать договоры на использование беспилотников для доставки лекарств и биоматериалов, что особенно актуально для жителей труднодоступных районов, где обычная логистика затруднена.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.