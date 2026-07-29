Министр Мурашко опроверг прекращение доступа к ОМС неработающим россиянам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что в ведомстве никто не обсуждает вопрос о возможности не допускать неработающих граждан к системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, подобных разговоров в министерстве нет, и вести их не планируют.
«Мы в Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведём», — заявил Мурашко.
Также министр отметил, что в России значительно сократился дефицит кадров в здравоохранении. Кроме того, активно строятся новые поликлиники и больницы по всей стране. Мурашко отметил, что за последние годы в России открывалось по 7−8 объектов здравоохранения каждый день.
Ранее KP.RU сообщил, что в России теперь можно бесплатно пройти генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО. Затраты включены в ОМС. Это тестирование повышает шансы на рождение здорового ребёнка.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.