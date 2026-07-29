Министр Мурашко опроверг прекращение доступа к ОМС неработающим россиянам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что в ведомстве никто не обсуждает вопрос о возможности не допускать неработающих граждан к системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, подобных разговоров в министерстве нет, и вести их не планируют.