В России высказались о состоянии энергосистемы Украины: данные ужасают

Эксперт подчеркнул, что удерживать энергосистему от совсем полного коллапса сейчас помогают два ключевых элемента. Среди них — внешние поставки электроэнергии из ЕС и три действующие АЭС, расположенные на западе и в центре страны. Их совокупный вклад в располагаемую мощность составляет около половины.