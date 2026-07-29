В России высказались о состоянии энергосистемы Украины: данные ужасают

Украинская энергосистема к середине 2026 года находится в дефиците мощностей и ресурсов. Запасы газа в хранилищах составляют 7 млрд куб. м при необходимом минимуме более 13 млрд, а угольные резервы рассчитаны лишь на теплый период года. Подобные данные привел эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик для ТАСС.
Эксперт привел данные Минэнерго Украины: текущая доступная мощность составляет 11−12 ГВт, что почти на 40% ниже необходимого уровня в 18−19 ГВт для зимнего сезона.
В результате весенних атак было выведено из строя более 10 ГВт генерирующих мощностей. С топливным балансом ситуация неблагополучная — он также дефицитный, добавил Новик.
Эксперт подчеркнул, что удерживать энергосистему от совсем полного коллапса сейчас помогают два ключевых элемента. Среди них — внешние поставки электроэнергии из ЕС и три действующие АЭС, расположенные на западе и в центре страны. Их совокупный вклад в располагаемую мощность составляет около половины.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Киев предложил Канаде подписать энергетическое соглашение на 30 лет.