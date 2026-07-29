От +15 до +27, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 29 июля

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью в 7 — 12 м/с, днем местами, в том числе при грозе, порывы разовьются до 15 — 18 м/с. В ночь на четверг — переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 — 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 — 18 м/с.