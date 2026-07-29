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В Комсомольске-на-Амуре пенсионерки поверили в историю мошенников про ДТП

В стрессовом состоянии женщины передали курьеру 500 и 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В городе Юности (Комсомольске на Амуре) полицейские задержали 18 летнего молодого человека, выступавшего в роли курьера в мошеннической схеме. У двух 84 летних местных жительниц было похищено в общей сложности 650 тысяч рублей, сообщает официальный канал «Полиция Хабаровского края».Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема обмана строилась на распространённом приёме: злоумышленники звонили пенсионеркам на стационарные телефоны и представлялись их детьми, сообщая, что якобы стали виновниками ДТП с пострадавшими и срочно нуждаются в крупной сумме, чтобы урегулировать ситуацию. К разговору подключались сообщники, имитировавшие представителей силовых структур, и подтверждали необходимость передачи денег через доверенное лицо. В стрессовом состоянии женщины передали курьеру 500 и 150 тысяч рублей соответственно. Осознание обмана наступило после того, как пенсионерки связались со своими реальными родственниками.

Курьер был задержан в результате комплекса оперативных мероприятий. Он пояснил, что пошёл на преступление ради лёгкого заработка и получил за участие в схеме 60 тысяч рублей. По делу ведётся расследование, устанавливаются остальные участники преступной группы.

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