В Комсомольске-на-Амуре пенсионерки поверили в историю мошенников про ДТП

Схема обмана строилась на распространённом приёме: злоумышленники звонили пенсионеркам на стационарные телефоны и представлялись их детьми, сообщая, что якобы стали виновниками ДТП с пострадавшими и срочно нуждаются в крупной сумме, чтобы урегулировать ситуацию. К разговору подключались сообщники, имитировавшие представителей силовых структур, и подтверждали необходимость передачи денег через доверенное лицо. В стрессовом состоянии женщины передали курьеру 500 и 150 тысяч рублей соответственно. Осознание обмана наступило после того, как пенсионерки связались со своими реальными родственниками.