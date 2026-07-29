В Красноярске капитально обновляют школу, закрытую пять лет назад

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Капитальный ремонт идет в школе № 70 на улице Аэровокзальной. Сейчас строительная готовность объекта достигла 65%.
Школа, построенная в 1956 году, была закрыта в 2020-м из-за аварийного состояния. Ее восстановление стало частью проекта комплексного развития территории в районе улицы Партизана Железняка, где активно возводится новое жилье.
За время ремонта строители полностью обновили кровлю, усилили фундамент, перекрытия и несущие конструкции, установили новые окна и систему отопления, выполнили стяжку полов и большую часть инженерных коммуникаций. Сейчас продолжаются отделочные работы, облицовка фасада и монтаж входных групп. В августе специалисты приступят к чистовой отделке учебных кабинетов.
После завершения внутренних работ подрядчик приступит к благоустройству школьной территории. Объект планируют завершить в мае будущего года. Это позволит открыть школу уже к началу учебного года в сентябре 2027 года.
Помимо капитального ремонта школы, в рамках договора о комплексном развитии территории инвестор также предусмотрит детский сад на 80 мест и передаст городу помещение под библиотеку.