Стоматологи и косметологи больше не в топе: Министр назвал самые востребованные специальности врачей

Согласно приведенным им данным, в 2025 году был высокий конкурс на гериатров, что связано с ростом спроса на специалистов по долголетию. Патанатомия (морфологические исследования) также активно развивается благодаря новым методам, привлекая молодежь. Онкология больше не испытывает дефицита кадров, но требует высокой квалификации.