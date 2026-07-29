Стоматологи и косметологи больше не в топе: Министр назвал самые востребованные специальности врачей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что система здравоохранения демонстрирует приток кадров, некоторые специальности особенно востребованы.
Комментируя ситуацию на рынке труда, министр отметил изменение приоритетов. Популярность направлений, связанных с бьюти-сферой, постепенно снижается из-за насыщения рынка.
«Рынок уже достаточно наполнился, в крупных городах это вполне доступные специалисты. Потребность в них падает. Так же в свое время произошло со стоматологами», — пояснил Мурашко.
По его словам, сегодня стоматологов много, поэтому трудоустроиться им сложнее.
Согласно приведенным им данным, в 2025 году был высокий конкурс на гериатров, что связано с ростом спроса на специалистов по долголетию. Патанатомия (морфологические исследования) также активно развивается благодаря новым методам, привлекая молодежь. Онкология больше не испытывает дефицита кадров, но требует высокой квалификации.
«И еще одно направление, которое я хотел бы тоже отметить, это общая врачебная практика. Она очень сильно стала трансформироваться. Мы на пути больших изменений», — добавил министр.
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