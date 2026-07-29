Мурашко высказался против норматива в 15 минут на прием пациента в поликлиниках

«Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто “я только спросить”, и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», — сообщил Михаил Мурашко.