Мурашко высказался против норматива в 15 минут на прием пациента в поликлиниках

Жесткий норматив в 15 минут на прием одного пациента в российских поликлиниках является бессмысленным и уже изменяется. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью радио «Комсомольская правда».
«Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто “я только спросить”, и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», — сообщил Михаил Мурашко.
Сейчас система становится более гибкой и адаптивной. Так, Минздрав в качестве эксперимента начало внедрять специальные опросники для пациентов.
«Мы сейчас начали, пока как эксперимент, внедрять опросники. Еще когда пациент записывается, ему предлагают ответить на вопросы, с чем он идет ко врачу», — отметил Мурашко.
Он уточнил, что ответы могут предоставляться как в письменном виде, так и голосом. При этом второй формат требует четкой речи и качественного программного обеспечения для точной расшифровки данных. Именно на основе результатов подобных анкет, как уточнил Мурашко, появляется возможность более гибко планировать продолжительность врачебного приема.
Ранее стало известно, что Минздрав модернизировал правила для стоматологий. С 1 октября 2026 года все врачи стоматологических клиник будут обязаны использовать анестезию при болезненных процедурах.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.